Pd comunale Ecco la nuova segreteria

Un rinnovato gruppo dirigente, composto da molti giovani per cercare di vincere le elezioni del 2024. E la nuova segreteria comunale del Partito democratico che aiuterà il neo segretario Paolo Maurizio Talanti nel suo lavoro per riportare il Pd ad assumere quella centralità della vita politica cittadina che aveva avuto per gran parte della propria storia. La nuova segeteria è composta dai segretari di circolo che Talanti vuole valorizzare. Leonardo Pimpolari, già segretario del Circolo di Orvieto centro, ha l’incarico della presidenza dell’assemblea comunale. A Gilberto Settimi, del Pd di Orvieto Scalo, invece, è affidata la guida dell’ufficio tesoreria. Il segretario di Ciconia Matteo Rossi ricoprirà il fondamentale ruolo di coordinatore della Segreteria, mentre Silvia Fringuello, del Circolo di Sferracavallo, si occuperà dell’organizzazione. Membro di diritto Lorenzo Cruciani,segretario dei giovani democratici di Orvieto. Talanti ha assegnato queste deleghe: Valeria Asta scuola e cultura, Marco Cesari lavoro e agroalimentare, Filippo Ciolfi politiche giovanili, Alessandro Gialletti ambiente ed innovazione, Gaspare Giaramita salute e sanità, Anna Rita Mortini politiche sociali, Fabrizio Pacioni tesseramento.