Pd, ai congressi di circolo è stato Bonaccini il più votato

CITTÀ DI CASTELLO – Con il 74% delle preferenze è Stefano Bonaccini il più votato alle primarie Pd tifernati. Si è conclusa anche a Città di Castello la fase dei congressi di circolo che ha visto la partecipazione del 70% degli iscritti. Sono stati i tesserati a confrontarsi sulle mozioni dei 4 candidati alla segreteria nazionale: Gianni Cuperlo, Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein. Negli 11 circoli (Cerbara, Badiali, Lerchi, Riosecco, La Tina-Madonna del Latte-Graticole, Centro-San Pio X-Casella, Promano-Cornetto, San Secondo, Trestina, Lugnano, Morra) in cui si è votato Bonaccini ha chiuso al 74%; 21% per Schlein, 4% Cuperlo, 1% De Micheli. "Un momento in cui è prevalso il dialogo, con un confronto franco fra gli iscritti", ha detto il segretario locale Marco Conti a pochi giorni dalle primarie nazionali del 26 febbraio. Le sedi del territorio in cui si potrà votare dalle 8 alle 20 sono: per il capoluogo la sala dello Stadio Baldinelli o quella della società rionale Montedoro; Riosecco sala società rionale; Cerbara al Cva; Lerchi nella sala polivalente del campo sportivo; San Secondo sala area polisportiva; Promano sala polivalente così come a Trestina mentre a Lugnano seggio alla ex scuola elementare e a Morra nella sala mutua assistenza.