Paziente ’scaricata’, "Analizzeremo i fatti"

"L’Usl Umbria 1 e l’Azienda ospedaliera di Perugia analizzeranno meglio l’accaduto con adeguati approfondimenti, in modo tale che tali eventi non si ripetano. Certo è che se verranno riscontrate responsabilità si procederà di conseguenza". Così si è chiusa in question-time la relazione dell’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto in risposta all’interrogazione del consigliere regionale Stefano Pastorelli (Lega) sulla vicenda raccontata da La Nazione:

di una donna di 64 anni lasciata dall’ambulanza lungo la strada Pievaiola alla stazione di servizio perché il personale 118 ha cambiato idea durante il tragitto e non l’avrebbe più condotta all’ospedale di Perugia.

La famiglia aveva già spiegato su queste colonne che "era stato proprio il personale del 118 ad indicare Perugia come migliore destinazione visto che a Castiglione del Lago era già stata visitata senza esito – per questo al cambio di destinazione hanno preferito portarla a Perugia con mezzi propri – quando l’ambulanza ha accostato in mezzo alla strada e ha lasciato andare la nostra congiunta sfilandole l’ago e il collarino al distributore di benzina".

Pastorelli aveva parlato di "trattamento indecoroso riservato alla paziente. Coletto ha riferito che "durante il trasferimento, la centrale operativa di emergenza contattava l’equipaggio per dare indicazioni di accesso non al Pronto soccorso del capoluogo, ma a quello di Castiglione del Lago per continuità di cure.

Quindi l’equipaggio del 118 prendeva atto della diversa decisione comunicandola sia alla persona interessata che ai familiari al seguito, i quali non accettavano tale decisione rifiutando il trasporto.

Quindi si può affermare che in nessun modo la paziente è stata obbligata a scendere dall’ambulanza, ma è stata decisione autonoma supportata dai familiari".