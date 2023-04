Paziente muore dopo l’intervento Rito abbreviato per il risarcimento

TERNI - Il paziente era morto per "una errata prestazione chirurgica di colecistectomia". Accadeva nel 2013, all’ospedale Santa Maria di Terni. Un medico, al tempo dei fatti specializzando presso la Scuola di specializzazione di Terni, nell’ambito di un procedimento pendente alla Corte dei Conti, ha chiesto il rito abbreviato e, quindi, il pagamento di 24mila euro alla Regione, a titolo di risarcimento. Alla famiglia della vittima era stato accordato un danno pari a 740mila euro, da ripartire "tra i soggetti ritenuti responsabili, in ragione del diverso apporto causale della singola condotta professionale, ascritta a grave colpevolezza". I procedimenti si sono tenuti in maniera separata. Allo specializzando, assistito dagli avvocati Andrea Guidarelli e Laura Modena, era stato contestato il 10% di responsabilità. Il pubblico ministero ha dato parere positivo e l’istanza di rito abbreviato è stata accolta.