Paziente morto in ospedale Interrogativi e polemiche

Sarebbe stato possibile salvare il 70enne di Cascia, deceduto al San Matteo degli Infermi di Spoleto, se fosse stato ricoverato direttamente all’ospedale di Foligno? Il confronto politico, scattato in seguito alla morte dell’uomo giunto nel tardo pomeriggio con problema cardiaco e morto la mattina seguente a Spoleto, prosegue ed inevitabilmente sfocia sul tema del piano sanitario regionale che, come noto, prevede l’istituzione del terzo polo ospedaliero Foligno-Spoleto-Valnerina.

In sintesi il piano prevede che a gestire l’emergenza-urgenza sarà l’ospedale di Foligno, mentre quello di Spoleto sarà destinato alle prestazioni programmate, ma manterrà un pronto soccorso con osservazione breve e intensiva. Al momento però il servizio di cardiologia è attivo solo dalle 8 alle 20.

Ciò nonostante la USL 2 ha in programma il potenziamento del reparto. Sullo specifico tema interviene il vice presidente del consiglio comunale di Spoleto Sergio Grifoni: "Abbiamo preso atto delle difficoltà che la Regione incontra nel reperire medici cardiologi, testimonianza ne è il concorso recentemente svolto dove, nonostante avessero partecipato in 24, nessuno alla fine ha poi accettato il posto". Attualmente, quindi, nelle ore notturne all’ospedale di Spoleto manca il servizio, mentre come ben noto il nosocomio di Foligno è dotato di UTIC e nel caso del 70enne di Cascia forse si sarebbe potuto intervenire in modo significativo.