“Payback“ sanitario Imprese umbre in piazza

C’era anche un gruppo di imprenditori e dipendenti umbri del settore, aderenti all’Associazione fornitori ospedalieri di Confcommercio, tra le centinaia di manifestanti che ieri a Roma hanno protestato contro il payback sui dispositivi medici. Gli imprenditori che lavorano in Umbria sono particolarmente penalizzati rispetto a coloro che operano in altre regioni perché la nostra regione negli anni ha maturato uno dei disavanzi più grandi del Paese. Secondo i dati, infatti, se nel 2020 l’Umbria è risultata una delle 8 regioni che hanno registrato una riduzione di spesa, negli anni dal 2015 al 2018 lo sforamento è stato costantemente in salita, raggiungendo un totale di 304 milioni, pari al 67,8%. Da qui la penalizzazione per le imprese fornitrici: il payback regionale che dovrebbero pagare risulta nel quadriennio pari a 145 milioni di euro. "Se non saranno apposti i correttivi richiesti - sottolinea il presidente di Asfo Umbria Paolo Palombi – sarà una catastrofe per le imprese, molte delle quali si troveranno costrette a chiudere, con migliaia di posti di lavoro persi e causando l’interruzione delle forniture di dispositivi medici. Mancheranno stent, valvole cardiache e dispositivi salvavita".