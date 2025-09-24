Paura nel quartiere. Un anno fa il delitto di Stefano Bartoli

"Mio marito stava facendo dei lavori in giardino. È andato sul retro dell’abitazione e fuori ha visto una bicicletta elettrica". Sono le parole della moglie dell’uomo, che risiede proprio a ridosso del macabro rinvenimento del corpo sezionato e rinchiuso in un sacco nero, e che ha dato l’allarme ai carabinieri dopo aver notato quella bici elettrica nelle vicinanze della linea ferroviaria. I residenti del quartiere Casette sono scioccati ed increduli perché la situazione in questa zona della città particolarmente popolosa sta diventando preoccupante. Due omicidi in poco più di tredici mesi. Si, perché poco più di un anno fa infatti, precisamente il 20 luglio, lo spoletino Stefano Bartoli venne ucciso lungo la strada, colpito con una coltellata da un 44enne di origini albanesi, che all’epoca dei fatti risiedeva proprio nella zona. Mentre a Terni è iniziato il processo per omicidio legato a questo episodi, lunedì sera le sirene dei mezzi delle forze dell’ordine hanno ancora una volta richiamato l’attenzione di tanta gente curiosa ma anche impaurita, che è scesa dai palazzi e si è portata in strada proprio nella zona compresa tra via Primo Maggio e via XIV giugno dove, in prossimità dei giardini a ridosso della ferrovia, è stato rinvenuto il cadavere del 21enne del Bangladesh.

"Ci è sembrato strano vedere lì quella bicicletta – spiega ancora la signora - perché è molto costosa. Abbiamo avvisato i carabinieri e loro hanno trovato il sacco proprio sotto alla bici". Un sacco abbandonato non lontano da un parco giochi frequentato di giorno anche dai bambini. Eppure quella zona è molto popolata, proprio davanti al parco ci sono una serie di palazzi e le finestre degli appartamenti danno proprio sull’area dove è avvenuto il rinvenimento del cadavere. Qualcuno potrebbe aver visto qualcosa, ma al momento non ci sarebbero testimoni. Intanto al quartiere Casette cresce comunque la paura dei residenti e delle famiglie che rimangono in attesa di sapere cosa sia effettivamente successo. L’abitazione dell’uomo che ha lanciato l’allarme dopo aver notato la bici elettrica, ha una telecamera di sorveglianza proprio nell’area della casa che si affaccia sull’area dove è stato trovato il sacco con il corpo. I carabinieri hanno quindi subito acquisito i dischetti con le immagini riprese. "Abitiamo qui ma non abbiamo visto nulla" hanno detto all’Ansa alcune donne che vivono a ridosso del punto del ritrovamento. "È una zona molto frequentata durante il giorno - hanno aggiunto - e se qualcuno lo ha portato deve averlo fatto di notte". I primi accertamenti medico-legali non avrebbero finora evidenziato le cause del decesso.