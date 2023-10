Paura in strada, avvicina una ragazzina e tenta di baciarla

Orvieto, 28 ottobre 2023 – Ha avvicinato una ragazzina di 15 anni in mezzo alla strada, poi ha tentato di baciarla trattenendola con forza per le spalle. Ora il 43enne, conoscente della giovane, dovrà attenersi al divieto di avvicinamento inflitto nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminari di Terni. La misura cautelare, eseguita dai carabinieri di Orvieto, è stata disposta con indizi di colpevolezza in relazione al reato di violenza sessuale, per avere tentato di molestare una minorenne.

L'episodio – riferiscono i carabinieri – risale al primo pomeriggio del 14 agosto scorso quando una quindicenne, in pieno centro, era stata avvicinata da un suo conoscente che, trattenendola per le spalle, avrebbe tentato di baciarla. L'immediata reazione della ragazza, che era riuscita a divincolarsi, lo aveva fatto desistere. La quindicenne, una volta tornata a casa, aveva informato dell'accaduto i genitori che avevano subito sporto denuncia.

La successiva attività investigativa dei carabinieri, che hanno ricostruito minuziosamente la condotta dell'uomo, straniero, ha portato al suo deferimento in stato di libertà. Gli esiti delle indagini, coordinate dalla Procura ternana, hanno poi consentito all'Autorità giudiziaria di adottare la misura cautelare, volta a scongiurare il pericolo di reiterazione della condotta illecita.