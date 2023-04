Paura davanti alla Basilica Turista colpito da infarto Salvato con il defibrillatore

Momenti di grande apprensione, nella prima mattinata di ieri, quando un uomo ha avuto un arresto cardiaco mentre si accingeva a raggiungere la Basilica di San Francesco. Subito è stato dato l’allarme con l’arrivo, in tempi strettissimi, un pugno di minuti, dell’ambulanza del 118 dell’ospedale di Assisi sulla piazza inferiore di San Francesco dove l’uomo ha accusato il malore. Il settantaquattrenne, che era in visita ad Assisi con altri familiari, è stato defibrillato e sottoposto a massaggio cardiaco da parte del personale medico e infermieristico. Un intervento provvidenziale, con l’uomo che si è ripreso.

Una volta stabilizzato è stato deciso il suo trasferimento al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti. Un episodio – in giorni di straordinario afflusso di visitatori – che ripropone l’importanza di avere, in Assisi, una struttura ospedaliera adeguata anche alle esigenze dei tanti turisti che vi giungono. A cominciare, ma non solo, dal pronto soccorso, in termini di personale, di mezzi e di strutture capaci di sostenere l’ospedale e i suoi servizi, per i quali non giungono i segnali auspicati per un’inversione di tendenza. Sul fronte dei visitatori, ieri mattina si sono formate cose in entrate nella Basilica di San Francesco, a conferma di come, ancora una volta, in questi giorni di ‘ponte’ Assisi sia stata in grado di catalizzare l’attenzione dei turisti. Assisi che si presenta con l’atmosfera del Calendimaggio (in programma dal 3 al 6 maggio), con bandiere alle finestre, e partaioli in gran movimento con le loro felpe nei colori canonici. Festa che, nel pomeriggio, svelerà i nomi dei giurati che dovranno assegnare, sulla scorta dei loro giudizi, il Palio 2023. Maurizio Baglioni