Paura all’alba in centro Agitato, coltello in mano girava in piazza IV Novembre

Si aggirava in pieno centro storico, visibilmente agitato, con un lungo coltello da cucina in mano. Erano circa le 5 del mattino di ieri quando al Numero Unico di Emergenza Europeo, arriva l’allarmata segnalazione. Poco dopo gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in piazza IV Novembre per individuare e bloccare il soggetto in questione.

Un intervento tempestivo visto il tono della chiamata: una donna raccontava agli agenti della Sala Operativa, di aver notato l’uomo – successivamente identificato come un cittadino di origini colombiane, classe 1986 – aggirarsi nella piazza con un coltello in mano. Il 37enne si era quindi successivamente allontanato in direzione di piazza Matteotti. Gli agenti delle Volanti si sono quindi portati immediatamente sul posto dove hanno trovato l’uomo seduto sulle scale della Cattedrale.

Dopo averlo avvicinato, i poliziotti lo hanno sottoposto a perquisizione che ha avuto esito positivo: è stato infatti trovato in possesso di un coltello di circa 30 centimetri poi sottoposto a sequestro.

Sentito in merito al suo comportamento, il giovane ha riferito ai poliziotti di aver avuto una violenta lite con un ragazzo straniero che lo aveva picchiato con dei pugni al volto. A quel punto, dopo aver recuperato il coltello presso il proprio domicilio, era ritornato in piazza alla ricerca dell’aggressore.

Accompagnato in Questura, al termine delle attività di rito, il 37enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per possesso di oggetti atti ad offendere e minacce.

Un episodio comunque alquanto allarmante che solo grazie alla immediata segnalazione di una cittadina e al tempestivo intervento degli agenti, non ha avuto conseguenze gravi.