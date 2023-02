Patto tra Laboratorio e Università

Una nuova pagina per il Laboratorio di scienze sperimentali. Ieri il presidente della struttura di via Isolabella, Maurizio Renzini, ha firmato una convenzione con il rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, sullo sviluppo di azioni sinergiche che possano promuovere cultura, ricerca e sviluppo. Con l’intesa si vuole attivare un rapporto di stretta collaborazione, finalizzato al funzionamento del Laboratorio e alla promozione di attività culturali, formative, di aggiornamento, di ricerca, di consulenza, di progettazione e di divulgazione, soprattutto nell’ambito della “Festa di Scienza e Filosofia“. Gli obiettivi definiti nell’accordo riguardano, tra l’altro, la definizione di un piano organico di cooperazione tra le due realtà, individuando settori di interesse comune; la promozione di attività formative integrate, anche di alta formazione, e di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico. E ancora, il sostegno delle scelte professionali dei giovani e dell’aggiornamento professionale dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado; la collaborazione nell’organizzazione di eventi di divulgazione scientifica e l’inserimento di laureati e laureandi dell’Università nelle attività del Laboratorio di scienze sperimentali. A tracciare la strada sarà un Comitato di coordinamento composto da otto membri, quattro in rappresentanza dell’Ateneo individuati dal rettore e i restanti quattro del Laboratorio folignate nominati dal direttore Pierluigi Mingarelli. La convenzione avrà una durata di due anni e potrà essere rinnovata . "Abbiamo in cantiere tante azioni che prenderanno forma grazie a questa sinergia - ha detto il direttore Mingarelli -. La convenzione è il frutto di un percorso maturato nel tempo".

Alessandro Orfei