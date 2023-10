Patto con Nocera a difesa del Topino

Intesa blindata tra Foligno e Nocera Umbra a difesa del Topino. A sancire questo patto, oltre alla mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale della città della Quintana con un analogo atto a Nocera, c’è la partecipazione del sindaco Stefano Zuccarini ad un evento nocerino, organizzato dall’associazione L’Arengo, dal titolo “Acqua, risorsa o problema? La gestione delle acque in Umbria: le sorgenti di Nocera Umbra e il bacino del Topino“. A fianco di Zuccarini, ovviamente, il sindaco di Nocera, Virginio Caparvi. Nel 2025 scadranno le concessioni per i prelievi dalle sorgenti del Topino, attraverso i quali si alimenta mezza provincia di Perugia. L’idea è quella di arrivare al tavolo delle trattative con un dossier di dati affidabili e indipendenti.

"La storia del Topino e della sua gestione – sottolinea Caparvi – è ricca di ragioni, soprusi e paradossi". Quindi è stata ripercorsa la storia della nascita della Commissione nocerina, che si era data alcuni primi obiettivi: avere uno studio indipendente e affidabile, il coinvolgimento della città di Foligno e la valutazione dell’opportunità di un’azione legale. Accantonata quest’ultima, si è andati avanti sul resto. Lo studio è stato affidato all’Università dell’Insubria, che ha già svolto un primo sopralluogo, e il Comune di Foligno entrerà a far parte della Commissione.

"Foligno ne ha fatte di guerre per l’acqua ma non siamo più al medioevo – afferma Zuccarini – ed ecco dunque la necessità di porre all’attenzione il tema in un modo diverso, costruendo basi scientifiche per portare all’attenzione della Regione il riequilibrio di questi attingimenti".