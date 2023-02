Patto 2000, c’è la graduatoria Due milioni alla rete ciclabile

È stata pubblicata la graduatoria (provvisoria, come per legge) che assegna quasi 10 milioni euro al progetto pilota del Patto 2000 patto territoriale Vato (Valdichiana senese-Amiata-Trasimeno-Orvietano). Il bando (Ministero delle imprese), finanziato con risorse Pnrr, era rivolto a progetti pilota per i Patti territoriali esistenti nel territorio nazionale. Una quota significativa del finanziamento, laddove confermato in via definitiva, servirà per il progetto dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, Comune di Corciano e Comune di Marsciiano, con la realizzazione della rete di servizi ciclabili, per circa 2 milioni di euro. Per Panicale si tratta poi di una notizia ancora più significativa: il progetto presentato dal Trasimeno nel progetto pilota del Patto prevede infatti anche il finanziamento dell’intervento di rigenerazione del Parco Regina Margherita nonché il finanziamento di diversi progetti presentati da imprese del nostro territorio. "Un grande risultato – commenta il sindaco Giulio Cherubini (foto) – soprattutto se si pensa che tra gli undici progetti finanziati (50 in tutta Italia) ci posizioniamo al sesto posto, preceduti solo da città molto più grandi e attrezzate. Un sentito ringraziamento va al presidente del Patto Marco Ciarini, ai colleghi del consiglio esecutivo, al tavolo tecnico, alle Camere di Commercio Umbria e Siena-Arezzo, ai quaranta comuni umbro-toscani e a tutti i soci privati".