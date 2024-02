Patrocinio al film ’filorusso’. Esplode la polemica politica

FOLIGNO - È polemica sul patrocinio concesso dalla giunta comunale al film filorusso, da proiettare in occasione dell’anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina. "L’ennesimo e inappropriato patrocinio concesso dal Comune di Foligno a un discutibile evento cinematografico già cancellato in altre città italiane, accusato di fare propaganda russa sull’aggressione all’Ucraina", spiega Foligno 2030. Che attacca: "La concessione del massimo sostegno istituzionale, il patrocinio appunto, sta a significare l’adesione totale all’evento e o manifestazione (e ai suoi contenuti) a cui si rilascia. Diverso sarebbe affittare una sala, garantendo la libertà di espressione, senza concedere il patrocinio. Tuttavia non ci stupiamo, non è la prima volta che la Giunta Zuccarini concede il massimo sostegno istituzionale di un Comune italiano, il patrocinio appunto, ad eventi discutibili, come ad esempio quelli no vax, contrari ai principi del nostro Paese sempre puntualmente ricordati dal Presidente della Repubblica Matarella". Sulle barricate anche la Dem Rita Barbetti (foto): "È grave che si decida di far pagare a tutti i cittadini di Foligno l’utilizzo della sala (che ha un suo costo) e che il Comune dia il suo patrocinio e permetta l’utilizzo del suo logo. Troviamo veramente inopportuno e anche non corretto questo modo di operare. E non è la prima volta che accade un fatto così grave. Ancora più grave e antidemocratico è il fatto che l’unica associazione a cui non sia stato concesso né patrocinio né utilizzo di spazi sia l’Anpi".