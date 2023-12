’Patrimoni’ L’identità dell’Umbria è nella cultura

Un viaggio nella bellezza dell’arte e della cultura tra identità, tutela, operosità e saper fare. Ecco i tratti distintivi di “Umbria. Patrimoni”, secondo volume del bel progetto editoriale di Maggioli Cultura e Turismo iniziato nel 2021 con “Umbria. Eredità”. Con le immagini di Giovanni Tarpani e il racconto dello storico dell’arte Elvio Lunghi, il libro - già acquistabile online nel sito dell’editore e nelle librerie - questa domenica alle 18 verrà presentato nel Complesso Museale San Francesco di Montefalco. In contemporanea verrà inaugurata la mostra fotografica “Umbria. Patrimoni”, visitabile fino al 3 marzo. A raccontare il raffinato e prezioso volume, scandito da 248 pagine e oltre 160 immagini, è Giovanni Tarpani (nel riquadro), nome molto conosciuto per le sue esperienze nell’ambito della comunicazione pubblica istituzionale, qui nelle vesti di fotografo.

Tarpani, ci svela il progetto?

"E’ un unicum in Italia, perché si concentra su un solo aspetto, i beni culturali. Sono quattro anni di lavoro e due libri che hanno il pregio di documentare l’identità profonda di questa terra e il desiderio di rappresentare l’esperienza che si può fare in Umbria".

Perché il titolo “Patrimoni“?

"Il primo libro era l’eredità che l’Umbria consegna alle generazioni future, con un senso di appartenenza. Adesso “Patrimoni“ è la continuazione della volontà di costruire e promuovere un’identità collettiva legata ai beni culturali. Puntando su aspetti meno conosciuti ma più in profondità".

E come si articola Patrimoni?

"Nasce da una selezione fatta di comune accordo tra l’editore, Lunghi e il sottoscritto. Da Assisi a Panicale, passando per Perugia, Foligno, Montefalco o Torgiano, abbiamo scelto alcuni luoghi identitari dell’Umbria, portando alla luce aspetti meno noti e tesori che facciano scoprire questa terra per quello che è, senza rappresentazioni da cartolina".

Ci sono anche le appendici..

"Sono dedicate al saper vivere e al design, non in senso astratto. Si aprono verso un mondo differente, sono highlights per far capire che c’è una radice che trasmette alla contemporaneità il senso del vivere in Umbria".

Come nasce la sua passione per la fotografia?

"Non sono un fotografo ma una persona che applica concetti di comunicazione alla fotografia, la passione nasce dalla necessità di costruire un’identità collettiva umbra attraverso la valorizzazione dei beni culturali".

E le foto del libro?

"Hanno un filo logico, l’uso delle persone. E’ una scelta perché le persone stabiliscono una collocazione temporale con il loro modo di vestirsi e atteggiarsi. E insieme definiscono il rapporto spazio - opera d’arte, danno un senso delle dimensioni. Al tempo stesso i testi non sono dissertazioni tecniche sulle pennellate ma fanno capire le origini di queste opere".

Il libro sfocia in una mostra..

"Sono 35 scatti, i due terzi vengono da “Patrimoni“, il resto da “Eredità“. Da domenica è a Montefalco, poi si vedrà. Questo è un progetto coraggioso, l’editore ha scelto di seguirci, ha investito senza ritorno. Mi piace sottolineare che il primo volume è completamente esaurito, non ci sono più copie e nessuna è stata acquistata da un ente pubblico. Il successo è decretato dal pubblico".

Vanta molte esperienze in ambito politico e amministrativo..,

"Già, ne ho fatte diverse. Sono stato funzionario della Regione e ho curato progetti per sviluppare una strategia di branding territoriale. Per anni sono stato nella Fondazione Umbria Jazz. Pensavo che andando in pensione avrei chiuso. In realtà non è così, questo è il quarto libro in tre anni. Mi piace trasmettere la mia esperienza sulle fotografie, evidentemente ho questa terra nel dna".