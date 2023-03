Pasti gratis ai bisognosi Tre eccellenze si uniscono e consegnano da mangiare

L’eccellenza si mette al servizio dei più bisognosi, per distribuire pasti di alta qualità a chi non può permetterseli. E’ una bellissima storia di collaborazione e solidarietà che arriva da Passignano e vede protagoniste l’associazione Trasimeno Solidarietà Odv, la Art Spa leader internazionale nel settore dell’alta tecnologia automotive e il Consorzio Il Bove 2 che si occupa di catering e hotellerie di pregio: queste tre realtà si sono unite per il confezionamento e la distribuzione giornaliera di pasti donati nell’ambito di un progetto per il sostegno sociale alle persone in difficoltà nel territorio del Trasimeno.

Tutto è iniziato nel 2022 quando quando Art e il Consorzio hanno dato vita ad un nuovo progetto che li ha portati all’ottenimento della certificazione "conosci il tuo pasto" da parte dell’ente Ccpb. Lo scopo era quello di creare valore aggiunto non solo all’interno dell’azienda con il raggiungimento di alti standard qualitativi nella somministrazione dei pasti, ma anche etico e sociale donando giornalmente alle persone anziane e meno abbienti un congruo numero di pasti che Anpas Pst Solidarietà si è proposta di distribuire gratuitamente sul territorio con i propri automezzi e i propri volontari garantendo massima privacy ai destinatari. La consegna dei cibi cucinati e confezionati in contenitori monoporzioni accuratamente sigillati, viene fatta giornalmente presso le abitazioni consentendo alle persone di usufruire del servizio nelle proprie case. Antonio Ciarapica Alunni, presidente di Anpas Pst Solidarietà commenta "il mio ringraziamento personale va ad ART Spa, al Presidente Lorenzo Cerboni ed alla responsabile Silvia Paradisi del Consorzio Il Bove 2 per avere reso possibile un evento benefico di tale dimensione e di cosi forte impatto sociale. Un pasto caldo, cucinato e servito giornalmente, è alla base del normale vivere e del minimo benessere delle molte persone che soffrono le complicazioni economiche e sociali del momento, alle quali i più fortunati come noi hanno l’obbligo di riservare le loro attenzioni. Non deve mancare il riconoscimento ai volontari del nostro gruppo, non nuovo a questo genere di iniziativa, sempre pronto e presente con la sua costante opera nel volontariato, diffusamente riconosciuta nell’ambito di Anpas Nazionale, Regionale e del Terzo Settore". Un progetto di alto valore sociale in favore delle molte persone in difficoltà che esprimono la loro gioia e gratitudine con un semplice ma fondamentale sorriso, unica ed indispensabile energia per i filantropi ed i volontari che si vedono impegnati in questa donazione. L’intenzione è mantenere il più a lungo possibile il servizio per ridare serenità e certezza nel quotidiano a molte famiglie.

Sara Minciaroni