Passione e creatività. Per ’Ada Gourmet’ arriva la Stella Michelin

Nella Guida Michelin Italia 2024 sono 26 le new entry che conquistano una Stella. Tra queste il ristorante “Ada Gourmet“, guidato dalla chef Ada Stifani a Perugia, in via del Bovaro (traversa sulle scalette di sant’Ercolano). La chef di origini pugliesi è ormai per metà anche perugina, a livello professionale infatti, è nata e cresciuta a Perugia. La prima esperienza di Ada è stata a fianco del marito Joannis Karakousis al ristorante L’Officina di Borgo XX Giugno, dove si era già fatta notare. Eccome!