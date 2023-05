Passione di famiglia La scommessa di Gaucci "Tento la scalata con il nuovo Assisi"

di Francesca Mencacci

Il ritorno dei Gaucci nel calcio farà sempre notizia. Soprattutto se questo avviene in Umbria. A scendere in campo è Riccardo, figlio minore di Luciano, che dalla prossima stagione tenterà con l’Assisi la grande scalata, partendo dalla seconda categoria. Alla sua famiglia è riuscito con il Perugia, a Riccardo è accaduto anche a Malta, con il Floriana. "Da quando ho lasciato il Floriana, due anni fa, ho sempre avuto l’idea di mettere una base qui – spiega – , avevo individuato Assisi, perché parliamo di una città importantissima, conosciuta in tutto il mondo. L’anno scorso c’era stato un avvicinamento con il “vecchio” Assisi ma non se ne è fatto nulla, ora si è palesata questa possibilità e Vincenzo Di Santi, presidente di Confcommercio Assisi, mi sta dando una mano. Ci siamo seduti, abbiamo capito che ci sono prospettive interessanti. Siamo stati rapidi e veloci, abbiamo fatto tutto e subito. Ho incontrato l’amministrazione comunale, il sindaco di Assisi, sono stati tutti di una gentilezza unica. Ora stiamo solo valutando dove poter giocare perché il campo ha qualche problema".

Il progetto di Gaucci sarà senza dubbio ambizioso?

"Ho parlato con Pellissier, ha ereditato il Chievo che era saltato, ora in due anni è in serie D. Sono ripartiti dalla seconda categoria, si tratta di un campionato che con conosco, e i campionati sono tutti difficili. Abbiamo ambizioni e la voglia di fare bene. Vorrei ripetere quanto fatto a Malta: ho preso il Floriana dal fallimento e in sei anni abbiamo vinto tanto".

Ci saranno soci con Gaucci?

"Siamo appena nati, mi hanno chiamato molte persone, vedremo strada facendo. Mi accompagneranno due mie vecchie conoscenze del calcio a cinque, Vittorio Scopetti e Fausto Maccarelli, gli irriducibili che non mi hanno mai abbandonato".

Il Perugia: c’è mai stata una possibilità di rientrare?

"Per me no, mai. C’è stata un anno fa la possibilità di tornare a Catania. Qui sarebbe stato diverso, anche se con tutto quello che abbiamo vissuto a Perugia non mi sarebbe dispiaciuto".

Il Grifo è in grande difficoltà.

"Mi dispiace tanto. Sono stati commessi gli errori di tre anni fa. Ma non aggiungo altro".

La contestazione alla società è al massimo.

"Si è guastato il feeling, fossi nel presidente farei una riflessione se vale ancora la pena continuare. Quando la piazza non ti vuole più, diventa difficile".

Anche i Gaucci sono stati contestati e poi rimpianti.

"Abbiamo sempre dato il massimo. Erano altri tempi, ma abbiamo speso soldi importanti soprattutto in C e in B. Poi in A abbiamo vinto molte scommesse. Per vincere bisogna investire".

La piazza di Perugia ha sempre appeal per un acquirente?

"Può essere appetibile, ma per esserlo veramente ci deve essere un compratore e un venditore".