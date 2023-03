Passignano al voto Pasquali punta al bis Rossi verso la candidatura: sarà lui lo sfidante?

Nella marcia di avvicinamento alle elezioni amministrative di Passignano il colpo di scena potrebbe arrivare da destra. Se l’evento di fine mandato del sindaco uscente Sandro Pasquali di quindici giorni fa è stato di fatto anche il primo appuntamento della campagna elettorale per la sua rielezione, dall’altra parte nel frattempo si lucidava l’artiglieria pesante. Nessuna fonte ufficiale è pronta a confermarlo eppure una candidatura di Ermanno Rossi (già sindaco nel 2013 e assessore in altre due consiliature) sarebbe data sette a dieci, per dirla con il gergo dei bookmakers. Rossi potrebbe cedere alle lusinghe di un nuovo mandato ma avrebbe posto alcune condizioni irrinunciabili, come il sostegno diretto di Eugenio Rondini consigliere regionale della Lega, che comunque vada non farebbe mai mancare sostegno al suo mentore Rossi. Del resto Passignano per una serie di congiunture, nel "rosso" territorio del Trasimeno, rappresenta: sia il paese natale del presidente dell’assemblea legislativa Marco Squarta pronto a mettere in campo e sostenere l’amico degli anni duri quell’Alessandro Moio che ci ha già messo la faccia anche negli anni di militanza in Fratelli d’Italia quando il Governo sembrava un miraggio e che oggi invece è realtà; che dell’ex senatore leghista Luca Briziarelli al momento senza incarico. Pertanto quella che negli ultimi cinque anni è parsa una pace siglata a colpi di cortesie istituzionali tra Pasquali e gli avversari di alto calibro potrebbe presto veder rompere la tregua. L’ altro nome in campo è stato da mesi quello di Marzia Ragnoni, odontotecnico titolare di uno studio medico da sempre attiva nell’associazionismo e già presidente dell’Ente Palio. Un profilo sicuramente spendibile anche se l’operazione Rossi non andasse in porto e comunque in una squadra per la giunta, così come quello di Diego Pepini e Luigi Sessa. Altro nome circolato quello dell’imprenditore Gianluca Cancelloni. A questo quadro Pasquali risponde forte di quel 67 per cento conquistato alle urne, quando a sfidarlo era stato proprio Moio, Briziarelli era appena stato eletto senatore e la Lega viaggiava intorno al 20%. La squadra del sindaco uscente ha dei nomi intoccabili come quello della vice Paola Cipolloni, di Matteo Castellani e probabilmente anche Capecchi. Pasquali ha portato a casa alcuni progetti di riqualificazione come il lungolago e soprattutto potrebbe veder chiuso l’accordo per l’acquisto e il recupero dell’area ex Sai da parte della Pac2000. A Passignano un capitolo a parte lo meritano i socialisti, che da sempre hanno fatto da ago della bilancia con nomi corteggiati sia dall’una che dall’altra parte, Silvano Vignali già tecnico della pubblica amministrazione e Carlo Tamburi ex presidente della Tsa sarebbero tra questi. E infine due questioni spinose per entrambi: il 4 aprile Pasquali sarà davanti al Gip per la vicenda dei contributi previdenziali che lo vede indagato; Rossi era sindaco quando venne approvata la controversa variante al Prg per capannone bocciato dal Tar. Quindici giorni per decidere.

Sa.Mi.