Passerella sul Tessino, storia infinita. Niente lavori e struttura ancora chiusa

Mancano poco più di 20 giorni a Pasqua, ma la passerella sul torrente Tessino, che unisce il parcheggio di via del Tiro a Segno alle scale mobili di via Ponzianina, rimane chiusa. Il sindaco Andrea Sisti durante la conferenza stampa di fine 2023 aveva annunciato l’imminente affidamento dei lavori per terminare l’opera, ma ad oggi quel punte in acciaio, finito anche sotto la lente della procura della repubblica, rimane incompleto, del nuovo cantiere per la conclusione dei lavori non c’è neanche l’ombra. Ciò a discapito dei pedoni che per raggiungere le scale mobili sono costretti a percorrere la strada principale, attraversano il ponte di via Ponzianina sprovvisto di marciapiedi. In questi giorni di pioggia sono arrivate diverse segnalazioni a proposito delle condizioni della strada che, a causa delle pozzanghere, con le auto che sfrecciano, è praticamente impercorribile. Una situazione questa che va ormai avanti da diverso tempo. La passerella in acciaio fu realizzata oltre dieci anni fa, i lavori sono completati per circa il 90%, ma l’infrastruttura fu posta sotto sequestro per due procedimenti penali. L’infrastruttura è stata restituita all’amministrazione ormai da qualche anno e ora la stessa ditta che l’ha realizzata dovrebbe completare l’opera che, dopo i dovuti collaudi, sarà finalmente inaugurata e restituita alla cittadinanza. Tutto ciò però non avverrà neanche prima di Pasqua. Stessa cosa per l’area camper del parcheggio di via del Tiro a Segno che rimane tuttora incompleto.

A quasi due anni dall’inaugurazione manca ancora "un sistema di ricarica elettrica" per i camper e questa carenza, soprattutto nei mesi invernali, mette in grande difficoltà gli utenti. Il comune aveva inserito l’intervento nell’ambito dei fondi destinati alla sostituzione dei parcometri cittadini ed aveva fissato per il mese di marzo il termine dei lavori per dotare l’area camper del nuovo servizio. Ad oggi però, come per la passerella, tutto rimane come tre mesi fa e presumibilmente anche a Pasqua i camperisti rimarranno senza corrente. Stessa cosa per l’altra area camper di via fratelli Cervi realizzata con fondi del Terremoto dall’amministrazione De Augustinis. Il parcheggio rimane incompleto, mancano sempre elettricità, colonnine e sbarre, cioè gli stessi servizi che ne avevano frenato l’apertura da parte delle precedenti amministrazioni. A sollecitare il completamento di queste opera sono stati in più casi anche gli esponenti d’opposizione in consiglio comunale.