’Passeggiata archeologica’ tra le mura

GUALDO TADINO – L’Archeo passeggiata "Tra le mura di Gualdo" è in programma per domenica mattina. L’appuntamento per gli appassionati di storia e di cultura locali è organizzato dall’UniGualdo aps, l’università popolare di Gualdo Tadino, in collaborazione con la sezione locale del Gaum, il Gruppo archeologico dell’Appenino Umbro-Marchigiano. Il programma: si parte alle 10 dalla Rocca Flea e ci si reca tutti insieme nel sottostante centro storico, per visitarlo con la volontà di approfondirne le radici e la conoscenza. Lo si fa con la guida di Massimiliano Barberini (nella foto), appassionato ed apprezzato cultore delle belle arti e della storia cittadina. Gli organizzatori affermano che si tratta di una bella opportunità, perché verranno forniti "spunti e ipotesi su come poteva essere in origine l’antica cinta muraria prima che il tempo e le modifiche strutturali ne stravolgessero ampi tratti". Si ricorda che l’attuale acropoli venne edificata nel 1237 e che nel 1242 fu dotata delle mura, volute dall’imperatore Federico II° di Svevia; ma sono poche le notizie in merito a tratti di mura scomparsi: Barberini ha contribuito con la sua ricerca "sul campo" a compiere un’indagine "vero aspetto innovativo, con un lavoro che si basa su analisi effettive supportate da materiali fotografici d’archivio e piante storiche, immagini dipinte o disegnate della città, testimonianze orali, in un insieme che dà vita ad una Gualdo con la sua Rocca e le sue mura disegnandole come erano e non lo sono più". La partecipazione è aperta a tutti; si camminerà per un paio d’ore nel centro cittadino, su strade asfaltate. Per informazioni si possono contattare: Maria Giuseppina Civitareale: 3923005366, oppure Sebastien Mattioli: 340 8278949.

Alberto Cecconi