Passaporti contraffatti In due beccati e arrestati al check in dell’aeroporto

In partenza verso Londra, ma con i passaporti contraffatti. Per questo, due cittadini iraniani sono stati arrestati dagli agenti di polizia in servizio all’ufficio di frontiera dell’aeroporto San Francesco d’Assisi. I due, ai quali viene contestato il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi, sono stati individuati nel corso dei controlli preventivi che vengono svolti di routine nell’area check-in dei passeggeri in partenza per Londra. Gli agenti sono stati insospettiti da alcune anomalie dei documenti di espatrio e hanno quindi deciso di approfondire le verifiche nei loro confronti. Controlli dai quali è emerso che i due passaporti lussemburghesi presentavano delle anomalie dagli originali, in particolar modo la non conformità del sistema microchip di sicurezza interno del passaporto. Dopo aver proceduto al sequestro dei titoli di espatrio, gli agenti hanno sentito i due passeggeri, una donna di 36 e un uomo di 34 anni, che hanno confermato di essere cittadini iraniani e di aver lasciato l’Iran con l’obiettivo di raggiungere la Gran Bretagna. Completate le procedure di ufficio, per i due è scattato l’arresto. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel territorio del Comune di Perugia per entrambi gli indagati.