"Passaggi a livello sbarrati. Dov’è la viabilità alternativa?"

Passaggi a livello sbarrati e nessuna viabilità alternativa: il circolo Pd di Ponte San Giovanni attacca il Comune: "Sono ormai passati dodici mesi da quando lo scorso 28 gennaio è avvenuta la chiusura dei passaggi a livello di via Manzoni/via Volumnia e lungo strada Tiberina Sud. Per quest’ultima non è stata ancora prevista nessuna opera che vada a risolvere il problematico accesso a Ponte San Giovanni da chi proviene da Balanzano in quanto i due percorsi alternativi (via Benucci e Via dei Loggi-cavalcavia superstrada) sono interessati da traffico pesante dovuto alle aree industriali adiacenti. Crediamo sia necessaria una risposta immediata da parte della amministrazione comunale per realizzare opere compensative alla chiusura del passaggio a livello di Balanzano e prevedere interventi ad hoc sulla viabilità alternativa. La mancata pianificazione di interventi contemporanei alla chiusura del passaggio a livello di Balanzano su questi snodi viari che ora sopportano tutto il traffico del centro abitato ha portato una situazione insostenibile unita alla precaria situazione delle strade".