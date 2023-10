Passa in Consiglio l’"ultimo" Dup. Nuovo Prg e turismo le priorità

Via libera al Dup 2024 – 2026, l’ultimo Documento unico di programmazione dell’amministrazione guidata dal sindaco Stefano Zuccarini. A giugno la legislatura finirà e si tornerà al voto, con Zuccarini in rampa di lancio per giocarsi la riconferma. Il documento traccia quindi la rotta per gli ultimi mesi di lavoro, senza limitarsi ovviamente al momento delle elezioni ma andando oltre e disegnando una rotta ipotetica anche per i prossimi anni.

L’impianto conferma le attività già intraprese fino ad ora, individuando le buone pratiche da ripetere. L’ok è arrivato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, con i 14 voti favorevoli della maggioranza e i 7 contrari della minoranza. Come illustrato dall’assessore al bilancio, Elisabetta Ugolinelli e poi ripreso dal collega dell’urbanistica, Marco Cesaro, il 2024 dovrebbe essere l’anno dell’approvazione delle linee guida del nuovo Prg, ipotizzate entro febbraio. Nel 2025 si prevede la pubblicazione del Documento programmatico, l’indizione della Conferenza di copianificazione e l’elaborazione del Prg strutturale con sua adozione. Nel 2026 la pubblicazione dello Strutturale, il via all’iter delle osservazioni e l’emissione del provvedimento regionale finale. Prg che va di pari passo con l’impegno al finanziamento della messa in sicurezza del fiume Topino. Tra le priorità anche il Turismo, per il quale ci si impegna a proseguire nel solco tracciato. Nel documento tra le cose da fare spiccano: un piano organico del turismo finalizzato alla programmazione di un calendario eventi, l’istituzione di una Consulta del turismo con Diocesi, privati, mondo dell’associazionismo e associazioni di categoria, sportive e del tempo libero. Finito tra gli elementi critici il Piano delle opere pubbliche, per il quale le minoranze hanno evidenziato il calo delle risorse a disposizione.

"Stiamo portando a termine i tanti interventi programmati per i quali siamo nei tempi", ha risposto il vicesindaco Riccardo Meloni. "Stiamo intraprendendo una discussione fotocopia di quella del Dup dello scorso anno – ha detto Luciano Pizzoni (Patto X Foligno) – con la differenza delle risorse inferiori per le opere pubbliche". "Siamo al quinto Dup, che nel frattempo si è anche un po’ ristretto", ha detto il capogruppo dei 5 Stelle, David Fantauzzi.

Alessandro Orfei