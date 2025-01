“Pasquella“. Rinnovata la tradizione

GUBBIO - Si è rinnovata, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, la tradizione della “Pasquella“, che il gruppo (composto da adulti e giovani, uomini e donne) dei pasqualari “Gli eugubini“ tiene viva ogni anno intonando i tipici canti della Pasquella accompagnati dal suono delle fisarmoniche e dagli abiti storici. "Le tradizioni sono sempre una parte importante della nostra vita", hanno dichiarato gli appartenenti al gruppo, che quest’anno è partita da Gubbio nel tardo pomeriggio per poi raggiungere le frazioni di Camporeggiano, Mocaiana e Branca. La novità del 2025 sta nella tappa effettuata anche a Sigillo, dove il gruppo è stato ricevuto in piazza Martiri dal sindaco Giampiero Fugnanesi e dai consiglieri comunali Cristian Gnagni e Chiara Cesarini in rappresentanza dell’amministrazione. I Pasqualari hanno quindi proseguito verso San Bartolomeo, dove la giornata si è conclusa con la cena presso il Ristorante San Bartolomeo.