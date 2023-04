Pasqua baciata dai turisti Comparto da tutto esaurito Quello che manca è il personale

PERUGIA

Scoppia di turisti l’Umbria. E la Pasqua fa sorridere tutto il comparto confermando un trend di crescita del settore turistico. Se prima dell’incognita last minut si parlava di una copertura delle strutture tra l’80 e l’85% ieri in molte località si è toccato l’over booking. "I numeri più interessanti - ribadisce Simone Fittuccia, presidente di Federalberghi Confcommercio - si stanno registrando in attesa del ponte del 25 aprile e per il prossimo mese di maggio. Le strutture vanno verso il tutto esaurito con una crescita delle richieste da parte degli stranieri che, se durante l’arco dell’anno rappresentano il 25% dei turisti in Umbria, a partire da aprile raggiungono quota 50%. Salgono le richieste di tour operator americani, ma è buona anche la presenza di tedeschi e inglesi, molti dei quali hanno in Umbria anche seconde case. Si registrano segnali di crescita anche per i francesi e ritornano a farsi vedere gli asiatici, da tempo assenti, per le conseguenze della pandemia. Arrivi nelle nostre città d’arte - conclude Fittuccia - anche dai paesi dai quali sono state attivate rotte con l’aeroporto San Francesco e per i nord europei attratti da un’Umbria attenta al green e alla sostenibilità".

Intanto però molte strutture devono rimandare indietro i clienti per mancanza di personale. A ritrovarsi con un organico colabrodo soprattutto i ristoranti. "Mancano gli addetti di sala – denuncia il presidente di Fipe Romano Cardinali. Una volta il nostro settore poteva attingere con facilità dal serbatoio degli stagionali rimpinguato soprattutto dagli studenti che volevano mantenersi agli studi. Dal post covid il serbatoio è sempre più vuoto. E noi rischiamo di rimanere senza braccia e gambe per mandare avanti le nostre strutture".

Silvia Angelici