Partiti, l’analisi del voto FdI, Forza Italia e Lega "Possiamo fare di più" “Harakiri“ a sinistra

"Il centrodestra è forza preponderante e trainante, sicuramente un test superato per le scadenze del prossimo anno". Il segretario regionale della Lega, Virginio Caparvi, si dice soddisfatto e che, escluso il caso di Terni, restituisce un centrodestra in buona salute. "A Trevi abbiamo compiuto un’impresa storica, con una squadra di valore che ha trasmesso finalmente l’opportunità di cambiamento che la città meritava. I risultati premiano anche Cannara e Fabrizio Gareggia. A Umbertide, anche in caso di ballottaggio, l’elezione di Luca Carizia è solo rimandata". Quindi il capitolo spinoso, Terni: "Qui ci sono dati non facili da leggere. La coalizione non risponde benissimo al cambiamento in corsa. Noi siamo nel centrodestra e questo concetto però non può essere scollegato dal problema della responsabilità. I dati andranno analizzati con attenzione".

Del ballottaggio Masselli-Bandecchi a Terni Andrea Romizi, segretario regionale di Forza Italia, si dice tutto sommato non troppo sorpreso. "Il quadro frammentato e le ultime vicissitudini lasciavano intravedere come scenario probabile proprio questo. La cosa importante è mantenere unita la coalizione che quando si presenta compatta arriva comunque davanti alle altre. E’ il dato su cui riflettere con responsabilità e maturità anche in vista delle prossime Comunali e soprattutto delle Regionali". Scendendo poi nello specifico Romizi parla di Trevi come di un "risultato che in realtà già in campagna elettorale appariva chiaro, grazie anche a Gemma che ha saputo farsi conoscere e apprezzare per le sue capacità umane e professionali. E in fondo pure l’esito di Corciano, dove c’è stata la più bassa affluenza alle urne, è in linea con le previsioni. Il dato positivo lì è che molte nostre liste hanno raccolto nuove leve. Abbiamo posto le fondamenta per il futuro coinvolgendo tanti giovani. Il basso tasso di affluenza al voto ci invita ancora una volta tutti a riflettere. Per questo è fondamentale accompagnare la crescita di una classe politica nuova in grado di acquisire competenze e recuperare credibilità nei confronti dei cittadini. Per il resto la conferma dei nostri uscenti e la conquista di Trevi sono risultati importanti così come positivo è anche il dato del 45% dei consensi con cui Carizia a Umbertide arriva al ballottaggio. Lavoreremo per far passare anche lì le nostre proposte e le nostre idee". Marco Squarta, presidente del Consiglio regionale ed esponente di spicco di Fratelli d’Italia, commenta in primis l’esito di Terni: "Ci aspettavamo molto di più – ammette –. Ma confidiamo di poter vincere al secondo turno. Abbiamo un candidato serio, preparato e credibile. La valutazione complessiva del test elettorale in Umbria vede il centrosinistra, a parte Passignano e Corciano che erano già sue, indebolito dalla perdita di Trevi. Questo – sottolinea ancora concordando con l’analisi di Caparvi e Romizi –, dimostra che il centrodestra unito, con candidati condivisi e preparati viene premiato dagli elettori. Corciano? Stiamo investendo sul futuro, una nuova classe politica che renderà possibile l’alternanza".

Tommaso Bori, segretario regionale del Pd, commenta così il “harakiri“ che ha visto il centrosinistra correre a Terni con tre candidati diversi e favorire di fatto l’outsider Bandecchi. "Fin dall’inizio – dice a chiare note – avevamo denunciato il rischio di non riuscire ad andare al ballottaggio in questo modo. Abbiamo lavorato al tavolo di coalizione per evitare la frammentazione ma purtroppo non ci sono state le condizioni per evitare che ciò accadesse. Oggi, sommando i voti dei tre candidati appare evidente che se ci fossimo presentati uniti saremmo arrivati primi. Una lezione di cui tenere conto soprattutto in vista delle Regionali". Ma perché non sono state fatte le primarie come accaduto altrove? "Noi avevamo dato disponibilità e i 5 Stelle avevano proposto anche un patto di coalizione. Ma non c’è stata volontà...". E adesso? Chi appoggerete al ballottaggio? "Abbiamo convocato per domani un tavolo con tutte le forze politiche per decidere non tanto cosa fare a Terni – ci tiene a precisare –, quanto a Umbertide dove Anniboletti ci apre alla possibilità di un successo riunendo tutto il campo largo".

Donatella Miliani