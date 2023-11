Partite a scacchi verso le elezioni. Candidati e partiti “avanti adagio“

Partiti e schieramenti avanti piano in questa lunga partita a scacchi che è la fase pre-campagna elettorale e che dovrà condurre alle prossime amministrative di giugno. Anche la valle umbra sarà interessata dai importanti rinnovi dei Consigli comunali e delle amministrazioni. Centrodestra e centrosinistra si muovono su due partite, locali sì ma con un occhio al quadro regionale. Gli schieramenti tradizionali prendono tempo; quelli emenazione diretta del territorio sembrano andare più spediti. A Foligno, la madre delle sfide da queste parti, Stefano Zuccarini, sindaco uscente di centrodestra, è in corsa ma l’ufficializzazione non arriverà prima di gennaio.

Nel centrosinistra i confini della coalizione sono delimitati, anche se tutto resta aperto a chiunque voglia aderire. Il candidato, si dice da queste parti, dovrà interpretare il cambiamento ed essere rappresentativo di tutta la coalizione. Insomma Foligno se la prende comoda, anche se sono già ufficialmente in campo i candidati sibndaco Presilla, di Ap, e Finamonti, lista civica. Novità attese entro l’anno per il centrosinistra. Fronte Spello: Moreno Landrini (sindaco uscente di centrosinistra) non potrà ricandidarsi alla fine del secondo mandato (stando così la legge). Il Pd sta mobilitando tutte le forze civiche che hanno sostenuto Landrini per costruire "continuità nel rinnovamento". C’è chi dice che Sandro Vitali possa essere interessato al fronte di centrosinistra. In campo c’è anche Progetto Spello. La presentazione è prevista il 24 novembre alle 17.30 alla Sala dell’Editto del Comune. In una nota l’iniziativa viene definita come "un gruppo di cittadini che hanno messo al servizio degli spellani le loro competenze per creare una nuova iniziativa civica". "Progetto Spello - si legge ancora – prende le distanze dalle scelte e dal metodo dell’attuale amministrazione comunale degli ultimi anni, recependo il mandato di un’assemblea cittadina che chiede un rinnovamento". Da Progetto Spello invito a far parte di questo progetto a chi non si rispecchia in questa amministrazione. A Gualdo Cattaneo il sindaco uscente Enrico Valentini (centrodestra) è saldamente lanciato per un secondo mandato e il centrosinistra sta mobilitando le forze alternative. A Montefalco da vedere cosa deciderà di fare il sindaco uscente Luigi Titta (centrodestra, al primo mandato). L’opposizione di Siamo Montefalco è pronta ad esprimere un’alternativa al centrodestra, dopo anni di dura opposizione, ma "abbiamo iniziato una fase di discussione con associazionismo e siamo aperti – dicono – a tutte le forze della società civile perché la politica è servizio e non è un luogo dove esprimere mire personalistiche. Importante dunque costruire un’alternativa con chi ha forza di volontà".

