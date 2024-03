Partecipata la veglia per i missionari

Tantissima gente ha partecipato alla "veglia dei missionari martiri" nella serata di venerdì nella chiesa di Santa Maria Madre di Dio. Circa 200 le persone, provenienti anche da Assisi, hanno presenziato alla bella iniziativa di carattere diocesano; e molti i giovani che hanno gremito la chiesa. L’iniziativa, programmata dal Cmd, il Centro missionario della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, sulla base delle direttive di “Missio“, organismo della Cei, la Conferenza episcopale italiana, ed organizzata in collaborazione con le parrocchie del centro storico gualdese e le comunità delle suore attive in città, le Oblate del “Bambin Gesù“ e delle Ancelle dell’Immacolata, è stata presieduta dal vicario foraneo don Michele Zullato, insieme ai parroci monsignor Aldo Mataloni e don Dieu Donné Kasereka Taghunza, che hanno guidato la preghiera, con le letture ed i canti eseguiti dal coro; ottima anche la proposta della "croce missionaria" installata di fronte all’altare e dei ceri rappresentativi dei cinque continenti. Dopo la bella ed essenziale omelia del vicario don Michele, c’è stata la toccante testimonianza di don Dieu Donné, che ha parlato, non senza commozione, di sua cugina, suor Sylvie Kavuke Vakatsuraki (nella foto), uccisa da un’orda assassina il 20 ottobre 2022, in Congo, nel nord Kivu, dove imperversa la violenza, una guerra infinita. La giovane suora, che era prezioso ed apprezzato medico attivo in un ospedale nelle vicinanze della grande città di Butembo, è stata vittima consapevole insieme a tanti altri cristiani, una martire dei nostri tempi, che ha scelto la fedeltà alla sua fede, testimoniandola ai massimi livelli. Commozione unanime anche quando sono stati ricordati i cristiani martiri del 2023.

A.C.