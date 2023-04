Parte la guerra agli insetti Disinfestazione in acqua

Partita la campagna di disinfestazione anti-chironomidi. Da un paio di giorni è tornato in piena attività il mezzo acquatico (nella foto) con cui l’Asl distribuisce il prodotto per combattere gli insetti, anche per via dell’anticipo quest’anno con cui i fastidiosi animaletti si sono presentati sul lungolago. Il trattamento non è invasivo visto che si utilizza un larvicida biologico. Ma buoni risultati invece sono stati raggiunti nella lotta al chironomide anche da quei ristoranti e altre attività ricettive che hanno adottato luci che riducono di molto l’attrazione luminosa degli insetti. Dai campionamenti dei fondali effettuati in collaborazione con il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università di Perugia si sta evidenziando un trend di contenimento della popolazione larvale di chironomidi, nonostante il livello idrometrico tenderà ad abbassarsi e la temperatura dell’acqua avrà un rialzo termico consistente.

Ma è comunque importante ricordare che i chironomidi non pungono e non rappresentano quindi un pericolo per la salute in quanto non trasmettono malattie virali pur risultando molto fastidiosi per la popolazione residente e i turisti. Imparare le tecniche per tenerli lontani è quindi alla base di una convivenza purtroppo necessaria inquanto questo tipo di insetto è presente in tutti gli ecosistemi simili a quelli di laghi laminari come appunto il lago Trasimeno. Inoltre nei mesi scorsi era già stato sperimentato un piccolo mezzo acquatico dotato di luce per attirare insetti e poi di un meccanismo per imprigionarli, insomma il principio resterebbe quello delle Tofolamp con esca luminosa per i chironomidi ma piazzato in acqua invece che sulle rive. Ma tutto sarà più chiaro nei prossimi mesi.