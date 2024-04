Parte da Verona il marketing della Rupe

È partita da Verona la nuova campagna di promozione turistica primavera-estate “Orvieto Città viva Esperienza autentica“ ideata e realizzata dall’assessorato al Turismo del Comune con il contributo del Gal Trasimeno Orvietano. Da lunedì 8 aprile 27 totem digitali 75 pollici trasmettono in video le immagini di Orvieto in altrettante zone del centro storico della città scaligera tra cui piazza Brà, il park Arena, corso Porta Nuova, piazza 25 aprile e la centralissima via Mazzini mentre un maxi led con una suggestiva veduta della Rupe accoglierà nei prossimi giorni in viale del Lavoro le migliaia di visitatori dell’edizione 2024 del Vinitaly, il salone internazionale del vino che si apre domani. Portare Orvieto nelle grandi città durante i più importanti eventi internazionali che richiamano persone da tutto il mondo è l’obiettivo della campagna di promozione che in autunno-inverno raggiungerà anche Milano nei giorni della Fashion Week, Genova durante il Salone Nautico e quindi Torino nel corso delle Atp Finals e Napoli a Natale.

La pubblicità nella città di Verona andrà avanti fino al 21 aprile mentre dal primo maggio al 6 giugno un minibus elettrico interamente brandizzato con le immagini di Orvieto attraverserà le aree pedonali del centro storico di Roma promuovendo gli eventi della tradizione di Orvieto in Fiore e Palombella (17-18-19 maggio) e del Corteo storico del Corpus Domini (31 maggio, 1-2 giugno).