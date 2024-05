Parrano accoglie i suoi figli

PARRANO Torna a Parrano da venerdì 24 a domenica 26 maggio “Un tuffo nel Medioevo“, la tre giorni che unisce insieme tradizioni e ritorno alle origini per chi ha lasciato il paese per andare a vivere altrove. Il Comune di Parrano (nella foto il sindaco Valentino Filippetti) fa parte del programma Italea che promuove il turismo delle radici e che è stato lanciato dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale all’interno del progetto Pnrr, finanziato da NextGenerationEU. Come nelle passate edizioni il Comune proporrà anche un viaggio ad emissioni zero di CO2 pagando il biglietto andata e ritorno ai visitatori che vengono da Roma e mettendo a disposizione un servizio navetta con pulmino elettrico. L’evento, organizzato da tutte le associazioni del paese, inizierà venerdì 24 maggio con l’apertura alle 10, alla Chiesina della Madonna delle Grazie, della mostra “Perché se ne vanno“ tratta da un articolo di Gaio Fratini.Sabato 25 maggio alle 9 la passeggiata Parrano-Pievelunga e alle 12 la degustazione di prodotti del circuito “Gusti Unici dell’Umbria“ a Pievelunga. Seguirà poi alle 17 la presentazione del memoriale in rima di Pompeo Ciofi, “Rio destino ingrato, anche qui m’hai la zappa ridato“ che racconta la storia di un italiano di Parrano in Brasile. Domenica 26 maggio il clou con “Un tuffo nel Medioevo“. Alle 9.30 la partenza da Roma del treno regionale per la stazione di Fabro-Ficulle da dove un pulmino elettrico porterà i visitatori a Parrano.