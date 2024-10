Parole e musica per il capolavoro di San Francesco

ASSISI - Una lettura e un concerto per celebrare gli 800 anni del Cantico delle Creature, capolavoro di San Francesco d’Assisi. Grande successo e partecipazione per “La musica nel Cantico“, l’iniziativa che si è tenuta a palazzo Monte Frumentario con la voce del tenore Frate Alessandro Brustenghi ha proposto la lettura e l’interpretazione del Cantico delle Creature, accompagnato - nella parte canora dell’esibizione - da André Ripa al piano e Roberto Di Fernandino alla chitarra. Durante il concerto si è tenuta anche l’esperienza virtuale e immersiva di “The Canticle - An immersive experience into St. Francis’ celebration of life and peace“. Un vero e proprio viaggio emozionante, della durata di 30 minuti, che presenta oltre 650 metri quadrati di proiezioni su 5 schermi, amplificati da una sonorità avvolgente e d’impatto. La mostra, aperta fino al 31 dicembre, è stata ideata proprio per celebrare l’800esimo anniversario del completamento del Cantico delle creature di San Francesco del 1225 d.C. The Canticle è l’impresa creativa del compositore musicale André Ripa ed è prodotto dalla sua compagnia statunitense, San Francesco Productions srl, con sede in California. È il frutto di una collaborazione italo-statunitense con il pluripremiato studio cinematografico Daring House di Roma del direttore creativo Stefano Casertano.