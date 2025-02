Parlamento europeo tra i partner

TERNI La terza edizione del Terni Influencer & Creator Festival (Tic Festival) registra una nuova e prestigiosa partnership: l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia sarà ufficialmente coinvolto nell’evento, rafforzando la missione del Festival di unire innovazione digitale e impegno sociale. Diego Ceccobelli, direttore artistico del Tic Festival commenta: "Le nuove partnership, come quella con il Parlamento Europeo, rappresentano un riconoscimento importante e ci permettono di perseguire il nostro obiettivo principale: mettere la potenza comunicativa dei moderni opinion leader digitali al servizio di cause di grande rilevanza sociale." Dal 3 al 6 aprile, Terni ospiterà oltre 200 ospiti, con più di 80 eventi in 14 location, trasformandosi ancora una volta nel cuore del dibattito sull’influencer marketing e la comunicazione digitale. Il Tic Festival 2025 (Terni Influencer e Creator Festival) si distingue per la scelta di un tema portante: #rallenta. In una società che corre a ritmi incessanti, spesso superando i limiti fisici e psicologici delle persone, il Festival vuole lanciare un messaggio chiaro: è fondamentale concedersi momenti di pausa, ricaricare le energie e prendersi cura del proprio benessere.