PARLAMENTARI PD DAL PREFETTO

I parlamentari del Pd Walter Verini e Anna Ascani, con il segretario di Terni Pierluigi Spinelli, hanno incontrato il prefetto Giovanni Bruno per rappresentargli quella che hanno definito "una gravissima emergenza democratica" legata a quanto detto in Consiglio comunale dal sindaco Bandecchi sui rapporti uomo-donna e alle tensioni che lunedì hanno portato le minoranze ad abbandonare la seduta. "Al di là dei giudizi sulle singole frasi – ha detto Verini –, c’è un tema: questi comportamenti di violenza verbale, intimidazione, aggressione ai consiglieri comunali impediscono all’organo eletto dal popolo di funzionare. Perché i consiglieri si trovano costretti a uscire dall’aula, sono intimiditi ed evitano di reagire di fronte a tanta violenza. Abbiamo chiesto al prefetto di valutare questa lesione della democrazia, non lo scioglimento del Consiglio comunale, semmai il modo per farlo funzionare correttamente. Al ministro dell’Interno rappresenteremo la situazione la settimana prossima". "A nessuno nelle istituzioni, partendo dal Parlamento, è consentito di impedire lo svolgimento del dibattito – ha detto Ascani – e quindi di ostacolare la democrazia. Ci sono consiglieri comunali che non sono messi nelle condizioni di fare ciò per cui sono stati eletti. L’emergenza è vera e ce ne dobbiamo occupare. Il prefetto si è detto disponibile a valutare ciò che gli è stato riportato e ci auguriamo ci siano azioni che mettano la città e il suo massimo organo democratico nelle condizioni di lavorare".