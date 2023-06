Parla al cellulare sdraiato sui binari ferroviaria. Ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e multato

Foligno (Perugia), 6 giugno 2023 Parlava al telefono sdraiato sui binari ferroviari. Gli agenti della Polfer di Foligno, su segnalazione dei colleghi del centro operativo di Ancona, lo scorso fine settimana sono intervenuti sul posto indicato riuscendo ad individuare l'uomo, un 38enne italiano, che ha negato di essersi sdraiato sui binari, spiegando di averlo fatto sul marciapiede, stanco del lungo viaggio che sarebbe poi proseguito verso il Lazio.

A smentirlo, però, sono state le riprese del sistema di videosorveglianza, che lo hanno immortalato effettivamente sdraiato sui binari. E' stato sanzionato per accesso non autorizzato in zona ferroviaria.