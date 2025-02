Parere tecnico sullo stipendio del presidente

Sull’ammontare dello stipendio del presidente del Consiglio comunale, il sindaco Massimiliano Presciutti ha inoltrato una precisa richiesta al Ministero dell’Interno: si attende un parere tecnico al quale occorrerà adeguarsi. Del fatto è stato informato anche il gruppo di “Rifare Gualdo“, che aveva presentato una interrogazione un paio di mesi fa, ribadita di recente, visto il calo demografico registrato nel Comune. Per cui "Nessuno ha evitato di rispondere, insabbiato o omesso atti, ma si è in attesa di conoscere il responso del competente ufficio ministeriale: fino a quel momento risulta sgradevole e fazioso continuare a chiedere ulteriori risposte". Lo afferma il gruppo consiliare di maggioranza “Gualdo 2030“ della guidato da Simonetta Parlanti (nella foto). Che aggiunge: "Una volta ricevuto il parere tecnico, si avrà modo di chiarire definitivamente la vicenda. Indipendentemente da questo, però, appare inequivocabile il tentativo costante di mettere in discussione l’operato degli Uffici amministrativi del Comune, che hanno invece sempre operato nella massima trasparenza e professionalità, ma che vengono sottoposti a questi attacchi strumentali e mistificatori col solo fine di ottenere interazioni nei social network creando ad arte falsi allarmismi". A nome della maggioranza consiliare, il gruppo esprime "la massima solidarietà alla già vicesindaco e presidente del consiglio comunale, la quale è estranea da ipotetici errori in merito agli aspetti contabili e ha amministrato con trasparenza e buona fede negli ultimi 10 anni".