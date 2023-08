Parco senza pace Schiamazzi e grigliate "Così i residenti non chiudono occhio"

Grida, schiamazzi e incitamenti da stadio: va bene di giorno. Ma la notte no, lasciateci dormire in pace. Succede al parco Sant’Anna polmone cittadino su cui si affacciano le finestre di decine di palazzi dei quartieri Filosofi, Pallotta e Fonti Coperte. I residenti si lamentano perché gruppi di giovanissimi un po’ troppo turbolenti turbano i sonni della gente fino a notte fonda. A farsi portavoce del disagio vissuto dai residenti, il presidente dell’associazione FilosofiAmo Francesco Berardi che spiega: "Non voglio colpevolizzare nessuno - precisa – né tanto meno parlare di fenomeni di delinquenza. Ma di maleducazione sì. Più di una sera sono sceso al parco per confrontarmi con questi ragazzi. Ho chiesto loro di abbassare i toni, di fare meno confusione, vista l’ora. Mi hanno assicurato di sì, ma solo a parole, perché non è cambiato niente. E’ estate, è giusto che i giovani vivano il parco e gli spazi aperti, ma è diritto dei residenti non essere svegliati in piena notte da urla e sgassate di motorini. Non tutti sono in ferie e chi lavora ha bisogno di riposare in santa pace".

E poi c’è il nodo del degrado e della sporcizia: l’altra sera, come riscontra Berardi , è stata organizzata una grigliata. "Immaginate in che stato hanno lasciato l’area. Ma non è stata l’unica volta. L’operatore dell’Afor che si occupa della manutenzione quotidiana del parco ammette che ogni giorno è costretto a rimuovere i segni del passaggio dei gruppetti che frequentano il verde senza rispettarlo. Anche i residenti riferiscono di bottiglie di birra gettate a terra, spesso anche rotte e dunque pericolose. Poi ci sono rifiuti di ogni genere, dalle lattine alle cartacce. Quello che chiediamo? Più senso civico e amore per il bene comune".

Silvia Angelici