Parco Ranghiasci in abbandono "L’area verde da tempo nel degrado Frequenti le incursioni di cinghiali"

La Lega Gubbio, nelle persone dei consiglieri comunali Sabina Venturi e Michele Carini, ha presentato un’interrogazione al Sindaco e all’assessore competente per quanto riguarda lo stato del parco Ranghiasci. In particolare, sono richiesti aggiornamenti per quanto concerne le proposte da attuare per la rivalorizzazione del sito. "Il parco Ranghiasci, uno degli angoli panoramici più suggestivi della città – spiegano i leghisti – nonostante le numerose segnalazioni e sollecitazioni pervenute negli ultimi anni all’amministrazione comunale da parte di cittadini e associazioni, continua a versare in stato di abbandono con frequenti incursioni di cinghiali e cancelli perennemente aperti. Già un anno e mezzo e fa avevamo presentato un’interrogazione per sapere se il Comune si fosse attivato per l’affidamento gratuito della gestione del parco e del villino Ranghiasci ad associazioni in grado di sviluppare proposte concrete per il rilancio". L’assessore al patrimonio Rita Cecchetti aveva aperto ad un’ipotesi di appalto, ma di fatto la discussione si è fermata lì. La Lega chiede, quindi, se la Giunta abbia intenzione di impiegare il parco per gli eventi estivi del 2023, come già avvenuto nel 2021 e nel 2022, quando il Ranghiasci era stato utilizzato, per alcune serate del Gubbio DOC Fest, che avevano riscosso un enorme successo, in particolar modo nella popolazione più giovane. La struttura, inoltre, può ospitare mostre temporanee o altri appuntamenti culturali, oltre ad essere un importante area verde che può essere valorizzata sia in senso urbano che turistico.