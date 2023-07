Parco Pepper Sarà completata la ’Serpentina’

TODI – Via libera della Giunta all’intervento di completamento del Parco di Beverly Pepper, uno degli attrattori turistico-culturali della città. I lavori, per un importo di circa 200 mila euro, interesseranno l’area compresa tra il Tempio della Consolazione e quello di San Fortunato, con particolare riferimento al percorso noto come la "Serpentina" lungo la quale hanno trovato collocazione anni fa le opere della scultrice americana, dando luogo ad una originale stratificazione di arte antica e moderna all’ingresso del centro storico. I lavori, già affidati, prevedono il recupero delle pavimentazioni esistenti, la realizzazione di alcuni tratti di nuova pavimentazione, l’inserimento della pubblica illuminazione lungo tutto il percorso dalla scalinata dei leoni alla Consolazione e degli interventi di ingegneria naturalistica per il rafforzamento del versante e la regimentazione delle acque. Previste delle cordolature in legno nei pressi dei tre tornanti e delle fascinate con pali di castagno per la bonifica delle scarpate. Altre opere di completamento riguardano la sistemazione finale del viale e delle relative cancellature, l’installazione di una ulteriore panchina in prossimità della scultura "Actived presence" e lo spostamento del totem informativo del parco dal piazzale nei pressi della chiesa di San Fortunato a valle, ai piedi della scalinata che porta allo stesso Tempio, al fine di efficientare la segnaletica turistica a favore di un luogo di sempre maggiore interesse per i visitatori. "Con questo nuovo investimento - spiega il sindaco - si dà nuovo impulso alla fruizione del parco di Beverly Pepper e ad un versante strategico della città che, a breve, vedrà la realizzazione, ad opera di Etab, anche di un parco degli ulivi che darà un nuovo volto alle pendici orientali e agli spazi contigui al tempio e all’Istituto Einaudi". Susi Felceti