"Parco Fabbrica della Piana, i lavori di riqualificazione non sono quelli concordati"

TODI - I lavori di riqualificazione avviati nel Parco della Fabbrica della Piana, importante complesso di sotterranei realizzato dal 1999 dall’associazione Toward Sky, non sarebbero quelli concordati con l’amministrazione comunale. Fortemente critico il presidente, l’archeologo Valerio Chiaraluce: "il Comune – afferma - si era impegnato a realizzare alcune opere con la supervisione dell’associazione, che aveva fornito rilievi, documentazione grafica e fotografica, ma questo non è accaduto. I fondi ottenuti sono stati deviati con varianti in corso d’opera per fare altro, stralciando molti degli interventi previsti e riducendone drasticamente altri". Qualche esempio? "La scala metallica nelle gallerie è stata eliminata – comincia ad elencare - le ringhiere in ferro lungo il sentiero sono diventate staccionate di infima qualità che resisteranno solo a pochi inverni. Delle terre armate previste non c’è traccia e anche la regolarizzazione del pendio del versante non verrà eseguita. Di panchine e cestini non si vede l’ombra e neppure della nuova botola all’ingresso delle gallerie. Dove era prevista una pavimentazione in "triplostrato" c’è una semplice brecciatura, anzi buona parte del percorso di accesso alla fontana dei Bottini rimarrà così com’è. Nemmeno i gradini di legname rovinati anche dal passaggio dei mezzi del cantiere verranno sostituiti. Niente staccionate, niente panchine, niente pulizia delle strutture storiche dai rovi che le ricoprono". Piccoli, grandi ‘tagli’ che, secondo Chiaraluce, artefice anche dei lavori di riapertura delle cisterne, sono stati fatti per fronteggiare la lievitazione dei costi dei lavori al parco di quartiere di Ponterio o la brecciatura di percorsi stradali al Tevermorto.

Susi Felceti