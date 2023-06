Parco Eolico Phobos a Orvieto, il Consiglio dei Ministri approva, associazioni ambientaliste insorgono

ORVIETO – Il parco eolico Phobos si farà. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, esprimendo un giudizio positivo di compatibilità ambientali a questo progetto relativo alla produzione di energia da fonti alternative insieme ad altri re a livello nazionale. Una decisione destinata a far discutere per il forte ostruzionismo che l’iniziativa ha incontrato dalle associazioni ambientaliste. Qiello che si teme è uno stravolgimento del panorama con pesanti ricadute per altre attività che si trovano nella zona, quelle ricettive con in testa gli agriturismi. Il progetto prevede l’installazione nel territorio comunale di Castelgiorgio e di Orvieto di 7 pale eoliche dell’altezza di 200 metri. L’approvazione da parte del governo è subordinata alla condizione che "siano rispettate le prescrizioni impartite dalle commissioni competenti". Le delibere del Consiglio dei Ministri sostituiscono il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale, per cui l’iter burocratico per l’avvio dei lavori è semplificato: le procedure saranno veloci.

Cla.Lat.