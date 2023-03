Parco e teatro, vita nuova Area intitolata a Pascoletti e onore anche agli Etruschi

Si sono svolte nel pomeriggio del 25 marzo a Ponte San Giovanni due intitolazioni da parte del Comune che hanno riguardato il parco di via della Scuola, dedicato a Giuseppe Pascoletti, e il teatro che si trova al suo interno, ora denominato "degli Etruschi". L’assessore Edi Cicchi ha sottolineato che "la città intende anzitutto esprimere il suo ringraziamento a un imprenditore che ha dato a tante famiglie la possibilità di vivere dignitosamente grazie al lavoro e che si è impegnato in ambito sociale e culturale. Abbiamo accolto con favore anche l’idea della Pro Ponte di rimarcare una volta di più il legame di questo territorio con il popolo etrusco".

È stato quindi ricordato che Giuseppe Pascoletti (1926-2008) sin da giovanissimo ha preso parte alla vita di Ponte San Giovanni sviluppando le attività di famiglia e promuovendo le forme associative del paese. Il Tabacchificio Pascoletti, presente fino al 1985 lungo via Manzoni, e la segheria Pascoletti, industria di legname che produceva traverse per le ferrovie, tra le principali fornitrici delle Ferrovie dello Stato, hanno sempre garantito buoni livelli di occupazione, sia maschile sia femminile, impiegando annualmente circa 200 persone. Inoltre Pascoletti ha dato il suo contributo, come membro del comitato di gestione, anche alla promozione dell’asilo Regina Elena dove sono cresciuti numerosi ponteggiani.

"Al teatro caratterizzato da una gradinata che può ospitare centinaia di persone – ha poi continuato il consigliere comunale Paolo Befani - è stato attribuito il nome di Teatro degli Etruschi in quanto regolarmente, a settembre, ospita la rievocazione della Pro Ponte Etrusca Onlus, associazione culturale promotrice della manifestazione Velimna gli Etruschi del Fiume". "Sono già quattro anni che il corteo storico e tutte le altre iniziative di Velimna si concentrano in questo parco – ha precisato il presidente della Pro Ponte, Antonello Palmerini –. Da 21 anni siamo impegnati nella divulgazione della civiltà etrusca e siamo contenti che anche l’amministrazione comunale voglia valorizzare il rapporto del territorio con la sua storia".