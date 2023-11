Parco della Pescaia e Vittime delle Foibe: "L’irrigazione non va"

Sono ancora ko gli impianti di irrigazione dei parchi della Pescaia e Vittime delle Foibe. I cittadini protestano anche perché il complesso meccanismo è costato parecchi soldi senza sortire gli effetti sperati. "A poco più di soli due anni dall’inaugurazione dell’impianto – dicono - è emerso come la pressione dell’acqua destinata all’irrigazione fosse insufficiente per raggiungere varie bocchette dislocate nei su indicati parchi. Nonostante altri interventi, la situazione di insufficiente pressione dell’acqua non è affatto migliorata".