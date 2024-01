Parco del Trasimeno. Esposto di Italia Nostra

Italia Nostra ha presentato un esposto su quelle che ritiene siano irregolarità realizzate da privati lungo l’area demaniale del Parco del Trasimeno. Questo è avvenuto a settembre del 2023, ma non avendo ricevuto risposta – tramite l’avvocato Valeria Passeri – l’associazione ambientalista guidata da Luigi Fressoia è tornata all’attacco. "Percorrendo la strada provinciale che da Torricella va verso Monte del Lago – è scritto nella denuncia alle autorità – nel Comune di Magione, lungo il litorale lacustre, Italia Nostra vuole sottoporre all’attenzione alcune opere e interventi che sembrano non conformi alla richiamata normativa anche urbanistico-edilizia e all’uso assentito del litorale lacustre come da concessione - se rilasciata - dei diritti reali di godimento demaniale". E segue un elenco: "su particella 233: casetta di legno verde con tettoia e con all’interno elettrodomestici; bagno di circa 2 metri x 2 metri con accessori, scarico wc molto probabilmente a dispersione; siepe alta oltre l’altezza consentita, muretti intorno agli alberi, muretto a mattoni per contatori acqua e luce, palo illuminazione, barriera di sassi tra lago e litorale, prato artificiale e tappeto rosso in materiale sintetico; su particella 234: rampa per accesso natanti al Lago; su particella 235: pedane giacenti; su particella 205: piscina, colonnine a mattoni per contatore, punti luce; su particella 206: pozzo con lavandino, casetta di legno con frigorifero interno, contenitori lungo la pista ciclabile; su particella 726: casina di legno con elettrodomestici e bagno; roulottes vicino alla spiaggia Caloni". E infine le conclusioni, in cui viene chiesto alle autorità competenti "di accertare e valutare se nei fatti, atti e comportamenti riportati e documentati, siano rinvenibili fattispecie in violazione della normativa edilizia, urbanistica, ambientale e della concessione demaniale, se rilasciata, adottando, in caso affermativo, ogni provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi, lungi dal continuare a tollerare situazioni di presunto denegato abuso".