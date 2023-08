Parco degli Olivi alla Consolazione Lavori consegnati

TODI – Inizia un importante intervento per l’arredo cittadino e il verde pubblico di Todi. Sono stati consegnati ieri mattina i lavori per la realizzazione del ’Parco Urbano degli Olivi della Consolazione’, un progetto promosso da Etab La Consolazione e co-finanziato dal GAL Media Valle del Tevere. L’intervento, che interessa una superficie di circa un ettaro, comporterà un investimento di 181mila euro, di cui 154mila finanziati a valere sulla misura 19 del PSR dell’Umbria e i restanti 27 a carico dell’Ente tuderte di assistenza e beneficenza. Nei terreni interessati dai lavori, che avranno inizio subito dopo ferragosto, vi è una forte presenza di olivi, da cui il nome scelto per il futuro parco. Furono la prima azienda, nel 1863, della Colonia Agricola dalla quale ha preso origine l’attuale istituto agrario. Altro aspetto importante è la vicinanza dell’area al parco di Beverly Pepper, che collega l’area della Consolazione alla Rocca.