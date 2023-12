Parcheggio pubblico riaperto allo Scalo

ORVIETO E’ stato riaperto alla sosta ieri il parcheggio pubblico interrato de ’Il Borgo’ a Orvieto scalo. Il piano al livello meno uno del complesso condominiale, di proprietà del Comune, è stato interessato in questi mesi da una serie di importanti interventi di adeguamento e messa in sicurezza per un investimento di circa 120mila euro. Nel dettaglio è stato realizzato un nuovo sistema antincendio, rinnovato l’impianto di illuminazione e sono state installate nuove telecamere di videosorveglianza. L’area di parcheggio conta su 180 posti auto e al momento sarà riaperta alla sosta a titolo gratuito in attesa della definizione di un piano di gestione al quale sta lavorando il settore polizia locale e mobilità su mandato della Giunta comunale. "Dopo più di un anno dalla chiusura – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo – grazie al lavoro svolto in sinergia con gli assessori Carlo Moscatelli e Gianluca Luciani, viene recuperata un’importante area di parcheggio a servizio del quartiere di Orvieto scalo e in particolare della zona commerciale compresa tra via Monte Nibbio e piazza del Commercio".