Parcheggio gratis al Teatro Romano Per gli eventi la sosta torna libera

Con la delibera adottata dalla giunta comunale – sulla quale ha espresso parere negativo la responsabile del servizio Polizia Municipale "in ordine alla regolarità tecnica e contabile – sono stati modificati e rimodulati "gli orari di vigenza dell’area di sosta a pagamento nel parcheggio antistante l’Area Archeologica del Teatro Romano – parte sterrata".

La sua trasformazione da parcheggio libero a pagamento – valutata da più parte come costante ricerca di nuove risorse - era stata al centro di una forte polemica tra i residenti, gli operatori commerciali e sanitari della zona, con petizioni e ricorsi presentati con la consulenza di uno studio legale. Questo il dettaglio della nuova normativa, con la delibera che invita il Responsabile del Servizio Polizia Municipale a rimodulare gli orari di vigenza dell’area di sosta a pagamento nel parcheggio antistante l’Area Archeologica del Teatro Romano – parte sterrata nei seguenti periodi: in tutti i giorni prefestivi e festivi compresi tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno, con orario 00-24, fatta salva la particolare regolamentazione (sosta libera) vigente in occasione delle giornate dei Ceri Grandi, Mezzani e Piccoli; il Venerdì Santo, il Sabato Santo, la Domenica di Pasqua ed il Lunedì dell’Angelo di ogni anno; il 31 ottobre ed il 1° novembre di ogni anno; tutti i giorni dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno; tutti i giorni dal 1° dicembre di ogni anno al 10 gennaio dell’anno successivo. Diverse le novità significative: in pratica il parcheggio torna ad essere libero in occasione delle manifestazioni folkloristico tradizionali di maggio e giugno, durante le solenni celebrazioni pasquali, la Mostra Mercato del Tartufo, nei mesi di agosto oltre che di dicembre quando i flussi turistici sono elevati per la presenza di eventi di rilievi, come l’Albero di Natale più grande del mondo.