Parcheggio ex seminario. Lavori di riqualificazione

GUBBIO

Sono partiti da qualche giorno i lavori di riqualificazione della parte sterrata del parcheggio dell’ex seminario, quella che da tempo versa in condizioni critiche e che necessitava di un intervento importante e definitivo. Il costo dei lavori è di un milione e centomila euro, derivanti dal finanziamento per la realizzazione del polo intermodale proveniente dalle risorse dell’area interna, della quale il Comune di Gubbio è capofila.

Il livello del parcheggio sarà lo stesso di quello attuale, ma cambierà tutto: saranno realizzati circa 100 posti auto con una pavimentazione in cemento drenante.

Nel progetto, in cui si prevede anche di piantare nuovi alberi per ottenere anche più ombreggiatura, sono comprese la definitiva regimentazione delle acque e della rete fognaria. Un importante miglioramento che migliora i parcheggi nella città eugubina, peraltro a ridosso del centro storico, che rientra in una più ampia visione di riqualificazione generale della zona. Una volta terminato infatti il parcheggio, si procederà alla realizzazione della zona di sosta per gli autobus, nell’adiacente viale del Teatro Romano.

"Una scelta strategica, non certo estemporanea – sottolineano il sindaco Stirati e l’assessore Piergentili – collocata in una progettazione che viene da lontano".

Una risposta anche per l’interpellanza del consigliere Goracci, che chiedeva spiegazioni sull’abbattimento degli alberi presenti nel parcheggio interessato dai lavori: "Rimango basito – replica Piergentili – perché Il Comune di Gubbio, tramite la ditta appaltatrice, ha semplicemente recuperato gli ulivi secolari che adornavano un’area del parcheggio spostandoli nelle zone perimetrali del parcheggio stesso".

Anche il sindaco Stirati dice la sua sulla questione: "Non è possibile che ogni intervento volto al miglioramento e alla valorizzazione della città sia oggetto di polemiche sterili, invidie, personalismi e ottusità".

In ultimo, non si sa ancora quale sarà il destino di quest’area di sosta, se a pagamento o gratuito con disco orario.