Parcheggio e agevolazioni E’ polemica

Il provvedimento che promette agevolazioni della farmacia comunale a chi parcheggia in piazza Mazzini è stato criticato dai capigruppo consiliari Alessia Raponi della Lega e dal civico Paolo Cappelletti (nella foto): discriminerebbe i commercianti del centro; sarebbe stato più giusto concedere a tutti mezz’ora di sosta gratuita. Si riferiscono all’atto firmato dal comandante della Polizia municipale, il maggiore Gianluca Bertoldi, che ha gestito la complessa e difficile riorganizzazione dei parcheggi, aperto alle critiche ed osservazioni, per apportare miglioramenti. Da ultimo ha deciso: "Le persone che accedono al parcheggio per recarsi in farmacia potranno ottenere, inserendo le monete per pagare la sosta e premendo il tasto specifico dedicato agli "utenti farmacia", un doppio biglietto. Uno va collocato sul veicolo in sosta, mentre l’altro, presentato al banco della farmacia entro 30 minuti dall’ora di inizio sosta, darà la possibilità di accedere ad agevolazioni e scontistica sui prodotti da acquistarsi presso la Farmacia stessa". Con questa iniziativa- aggiunge il maggiore Bertoldi- si "intende promuovere l’utilizzo del parcheggio coperto di piazza Mazzini, il quale, con tariffe minime, consente ai cittadini di effettuare i propri acquisti in tranquillità e sicurezza della sosta, senza dover lasciare i veicoli in punti pericolosi o di intralcio alla circolazione in Corso Piave e nelle immediate vicinanze come ancora accade".

Alberto Cecconi